Elezioni regionali Umbria | Verini Pd | “Da soli non andiamo da nessuna parte” E apre al

Trieste - la giunta Fedriga : “L’area a caldo della Ferriera potrebbe chiudere nel 2022”. In tempo per le Elezioni regionali : La lunga storia della Ferriera di Trieste, l’Ilva del Nord con oltre un secolo di vita alle spalle, potrebbe essere giunta a una svolta. Secondo quanto rivelato dal quotidiano locale Il Piccolo, l’Autorità portuale di Trieste ha avviato una due diligence per stimare il valore della zona dove si trova l’area a caldo dello stabilimento siderurgico, la parte più impattante per le emissioni prodotte. La prospettiva sarebbe il ...