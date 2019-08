Egitto | atterraggio d' emergenza per aereo con 122 turisti italiani

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 27 agosto 2019) Franco Grande Undella compagnia egiziana Amc Airlines, con a bordo 122, ha dovuto compiere und'all'aeroporto de Il Cairo per un guasto tecnico. Ma sarebbe già ripartito Undella compagnia egiziana Amc Airlines, con a bordo 122, ha dovuto compiere und'all'aeroporto de Il Cairo per un guasto tecnico. I passeggeri erano su un volo partito alle 14,30 da Sharm el Sheikh e diretto verso l'aeroporto Capodichino di Napoli e, secondo una nota diffusa delle autorità aeroportuali egiziane, sono stati fatti evacuare per consentire ai tecnici di effettuate le riparazioni necessarie. Il guasto, secondo il sito Fidelityhouse, sarebbe nato a causa della rottura di un vetro. Stando a quel che riporta l'Agenzia Nova, che cita alcune sue fonti che sono sul posto, il danno sarebbe già stato riparato dai ...

