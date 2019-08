EDOARDO BENNATO Il rock del burattino senza fili ha incendiato il Meeting di Rimini

EDOARDO BENNATO ‘Luna’ 50 anni dopo l’Apollo 11 : https://youtu.be/X4I5ezGmazQ 50 anni fa, il 20 luglio, tutto il mondo era unito nel guardare la diretta del primo uomo che metteva il piede sulla luna. Fu un momento di magia totale.Ma accadde veramente? In questi anni tanti sostengono, anche dei film, che fu un falso clamoroso argomentando con varie prove. Non esisteva una pellicola in grado di fare foto in quell’atmosfera. La bandiera che non sventolava. Le ombre che sono proiettate ...