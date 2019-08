“È successo a 20 anni” Alessandra Mastronardi e le molestie sessuali La rivelazione

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2019) Pochi giorni fa era arrivata la notizia che, attrice trentatreenne di origini napoletane, sarà di nuovo protagonista della serie tv dall’enorme“L’Allieva 3”. Nei prossimi giorni sarà invece protagonista della Mostra di Venezia, di cui sarà la madrina. Giorni intensi, fatti di lavoro e di grandi soddisfazioni per l’ex protagonista dei “Cesaroni”, che per l’occasione si è raccontata in esclusiva a Il Messaggero. Una carriera importate, dai film con Cristina Comencini a Robert Pattinson, passando per Woody Allen, in “To Rome with Love”, a serie internazionali come Master of None, I Medici, Us. Da 4 anni vive a Londra con il fidanzato, l’attore scozzese Ross McCall. E ha ripercorso la sua carriera e i suoi gusti, come quello del film preferito: “Nuovo Cinema Paradiso. Lo vidi a 12 anni e decisi che avrei voluto far parte di quel mondo. Non sapevo da ...

