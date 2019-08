È morto Ferdinand Piëch | storico ex capo di Volkswagen

Volkswagen - morto l’ex ad Ferdinand Piech. Il grande vecchio dell’auto tedesca : Non era poi così anziano Ferdinand Piech, il “grande vecchio” dell’industria tedesca dell’auto: è morto domenica all’età di 82 anni, dopo essersi accasciato in un ristorante in cui si era recato sabato sera in compagnia della moglie. Tuttavia, la notizia è stata diramata solo poche ore fa. La sua dipartita segna la fine di una pagina di storia importante dell’automotive, che ha visto Piech portare il gruppo Volkswagen, che ha diretto come ...