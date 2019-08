Drefgold arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 27 agosto 2019) Drefgolper possesso di droga e rinviato a giudizio. Questa è la sorte che è toccata al figlioccio di Sfera Ebbasta nei giorni scorsi, quando è scattato lo stato di fermo per possesso diillegali e 12000 euro in contanti. Il trapper di Bologna è già stato rinviato a giudizio, con processo che si terrà il 12 settembre prossimo. Il trapper è stato tratto in arresto il 23 agosto scorso ma il giudice ha deciso per la firma obbligatoria in commissariato senza convalidare lo stato di fermo.ha ammesso il possesso di droga ma ne ha negato laper fini di spaccio. La segnalazione è arrivata in commissariato dai suoi vicini di casa, che nelle ore precedenti all'arresto hanno notato dei movimenti sospetti al di fuori dell'abitazione di. I militari di Rho hanno monitorato gli spostamenti, perquisito l'abitazione e disposto l'arresto per ...

