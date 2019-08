Dove si beve il vero spritz veneziano a Venezia

Fonte : vanityfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Al Grancaffè Quadri in Pizza San MarcoLeonardo Cisotto, barman storico del Grancaffè QuadriGrancaffè Quadri, un classico moderno30 erbe, meno dolce, meno bitterIl: Select, vino bianco e olivaAntica Osteria Ruga RialtoLa dedica di D'AnnunzioOsteria NevodiAll’Osteria Al MascaronIl trucco del limoneAll’ Osteria Al Mascaron: dalle bottiPerchè si dice “ombra” di vino?InclassicoNiente fetta di arancia, loè una cosa seria e il rito dell’aperitivo unclassico della città. Gli anziani girano fra i bacari e alternano ombre (di vino) e cicchetti, i giovani affollano i locali, i turisti cercano refrigerio, e sono tutti con un bicchiere in mano. Ma se si vuole unspriss, non bisogna fare confusione.BIANCO,ROSSO La leggenda della nascita dellonon ha oramai nulla di misterioso, ma storia recente del ...

