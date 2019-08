Dopo il business del pecorino | George Clooney pazzo per il mirto

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 27 agosto 2019) Francesca Galici I mesi trascorsi dain Sardegna hanno lasciato una traccia significativa in lui, soprattutto per i gusti alimentari: l'attore avrebbe sviluppato una vera dipendenza pere pane carasau, oltre che per ilsardo Sembra proprio che la Sardegna abbia fatto breccia nel cuore di, non solo per le sue tanto decantate bellezze paesaggistiche ma soprattutto per la bontà dei suoi prodotti enogastronomici. È di pochi giorni fa la notizia che l'attore di Hollywood voglia intraprendere ildelsardo negli Stati Uniti, dove avrebbe già fatto pervenire circa 32 Kg del tipico formaggio isolano da far assaggiare agli amici e ai futuri clienti. Fonti vicine all'attore fanno sapere che nella sua villa di Laglio non manchi mai una forma del formaggio sardo. In questi giorni sono state rese note anche altre passioni ...

sandro_axicom : RT @LaSilbe: Uno come Salvini, in un Paese normale, dopo le varie performance dovrebbe scomparire dalla politica. Ottimo editoriale di Ern… - Ass_Cattolica : La tua attività è la cosa a cui tieni di più subito dopo la famiglia? Proteggila con #SmallBusiness contro: ? Incen… - LaSilbe : Uno come Salvini, in un Paese normale, dopo le varie performance dovrebbe scomparire dalla politica. Ottimo editor… -