Doom Eternal | il Re degli shooter sta tornando – l’anteprima

Doom Eternal : questo filmato di gioco ci introduce il Doom Hunter : Doom Eternal avrà presto un nuovo demone. Come possiamo vedere, infatti, nel nuovo trailer lanciato da Bethesda e Id Software viene presentato al pubblico il Doom Hunter, nuovo demone in arrivo per il titolo.Possiamo dare un'occhiata a quanto ci aspetto nel trailer in oggetto, che riportiamo di seguito.Vale la pena ricordare che Doom Eternal arriverà per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch a partire dal 22 novembre.Leggi altro...

La campagna di Doom Eternal durerà dalle 18 alle 22 ore : La campagna di Doom Eternal potrebbe essere più lunga di quella del suo predecessore secondo id Software.Marty Stratton, produttore esecutivo dello studio, ha parlato con QconForums.com alla QuakeCon di Doom Eternal e di quanto tempo i giocatori saranno impegnati nella campagna principale. Lo sviluppatore ha detto che, mentre c'è ancora del lavoro da fare, il gioco dovrebbe richiedere dalle 18 alle 22 ore per essere completato.La QuakeCon ha ...

Doom Eternal : un nuovo trailer ci offre una panoramica sulla modalità multiplayer Battlemode : Bethesda Softworks e id Software hanno pubblicato un trailer della durata di sei minuti per Doom Eternal che introduce la modalità multiplayer "Battlemode".Ecco una panoramica di Battlemode, tramite Bethesda Softworks:"Battlemode è la nuovissima modalità multiplayer due contro uno di Doom Eternal. Sviluppata internamente presso id Software, Battlemode offre tutti i combattimenti rapidi, frenetici e feroci che definiscono il single player di ...

Bethesda alla Gamescom 2019 a tutto Doom Eternal e non solo : Il 19 agosto, la Gamescom 2019 aprirà nuovamente le porte e, ovviamente, Bethesda Softworks non mancherà. Quest'anno, insieme a nostro partner hardware ASUS Republic of Gamers a Boostboxx, non vediamo l'ora di accogliere i visitatori nel nostro stand, che si troverà nella Hall 8, C020 - B021. I dettagli del comunicato ufficiale.Prova Doom Eternal in occasione dello Year of DoomVieni a festeggiare con noi lo Year of Doom, ovvero il 25º ...

Doom Eternal : la demo analizzata dagli sviluppatori - articolo : Il QuakeCon 2019 si è rivelato un evento particolarmente fitto di panel e informazioni, riguardanti non solo i titoli presenti durante la convention, ma anche sul modus operandi degli sviluppatori che hanno preso la parola. Ovviamente, però, i riflettori sono sempre stati puntati sull'attesissimo Doom Eternal e non bisogna quindi stupirsi se il palco più "succoso" sia stato proprio quello relativo alla demo del titolo, giocabile per tutti i ...

Doom Eternal protagonista del primo QuakeCon europeo : QuakeCon è l’evento più importante al mondo per quanto riguarda i videogiochi di Bethesda e, in particolar modo, di ID Software. Le due case di produzione sono note per aver sviluppato e distribuito giochi dal calibro di The Elder Scrolls, DOOM, Quake e Fallout. Nata nel 1996 da un’idea di alcuni giocatori di Quake, da cui prende il nome, la manifestazione è successivamente divenuta ufficiale nel 1999, quando l’azienda americana ID ha pensato di ...

Il nuovo nemico in Doom Eternal è per metà macchina e per metà demone : Nonostante la grande quantità di nemici presenti nei capitoli precedenti di DOOM, id Software ha deciso di aggiungerne uno nuovo all'interno del prossimo titolo del franchise, DOOM Eternal.Durante il QuakeCon 2019, lo studio di sviluppo ha svelato molti nuovi dettagli sul gioco e tra questi vi è un nuovo demone. Chiamato DOOM Hunter, questo mostro è per metà demone e per metà macchina ed è completamente fuori di testa. Il cacciatore esiste ...

Doom Eternal avrà un'area hub destinata al Doomguy : Durante il QuakeCon che si è tenuto questo fine settimana, il direttore creativo di DOOM Eternal, Hugo Martin, ha risposto ad una serie di domande poste dal fan club di DOOM, lo Slayers Club.A Martin è stato chiesto se il DOOMguy, che ha un'incredibile forza, trascorre parte del tempo libero in palestra. Il direttore creativo ha risposto in tono simpatico alla domanda: "Beh, sventra ed uccide demoni tutto il tempo, quindi...è divertente avere ...

Il multiplayer di Doom Eternal conquista il QuakeCon 2019 : ecco la Battlemod in video : Bethesda Softworks e id Sotware ce lo avevano promesso: il multiplayer di DOOM Eternal sarebbe stato uno dei grandi protagonisti del QuakeCon 2019. Così effettivamente è accaduto, con lo storico team di sviluppo esperto di sparatutto in prima persona ad aver dato in pasto a stampa e pubblico una lunga sessione di puro giocato per la prossima iterazione dell'indiavolata saga FPS. Il filmato, che potete recuperare in calce a questo stesso ...

Doom Eternal si mostra un nuovo video gameplay della modalità Battlemode Multiplayer : Battlemode è la nuova attesissima modalità Multiplayer di DOOM Eternal, e come promesso id Software e Bethesda hanno rivelato un nuovo filmato di gioco proprio di questa modalità, così da dare il via al QuakeCon 2019.Come possiamo vedere, in Battlemode due giocatori saranno a controllo dei demoni, e dovranno fronteggiare un giocatori armato di DOOM Slayer. I due demoni giocheranno in coppia e dovranno cooperare per avere la meglio contro quello ...

Doom Eternal sarà presente al QuakeCon 2019 con un esclusivo gameplay della Battlemode : Il QuakeCon 2019 si terrà questa settimana e rappresenta una ghiotta occasione per Bethesda, lo studio ha infatti annunciato che verranno mostrate alcune sezioni di gameplay tratti da Battlemode, ovvero il multiplayer competitivo di DOOM Eternal.Battlemode è una nuova modalità creata per eliminare il multiplayer tradizionale (già presente nel precedente DOOM e poco apprezzato dai fan), questo perché gli sviluppatori hanno intenzione di offrire ...

Doom Eternal : l'egine di id Software è pronto all'arrivo di PS5 e Xbox Scarlett : Doom Eternal arriverà sulle console di attuale generazione, ma id Software è già pronta per l'avvento della next-gen.Durante un'intervista con VGC, l'executive producer Marty Stratton, ha parlato dell'engine dello studio, l'id Tech, e di come uno dei suoi punti di forza sia la sua grande scalabilità, che permette al team di sviluppo di impiegarlo su hardware di ogni tipo e fascia di potenza, da Switch a un PC di fascia alta."La nostra tecnologia ...