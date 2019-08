Donna precipita per le scale | carabinieri arrestano il vicino di casa

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 27 agosto 2019) Fabrizio Tenerelli L'anziana, abitante a Ventimiglia, in provincia di Imperia, è caduta per lee ihanno arrestato il suodi, sospettato di averla spinta, per motivi ancora in fase di accertamento Unadi 80 anni, Giuseppa Marchetta, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), a causa di un politrauma - il più grave alla testa, con emorragia cerebrale - che ha riportato, poco prima di mezzanotte, dopo essere caduta per ledell’abitazione in cui viveva, nel centro storico di Ventimiglia, in provincia di Imperia. La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione, ma ihanno già arrestato ildi: Gianluca R., di 43 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. L’uomo rischia accuse che vanno dal tentato omicidio alle lesioni gravissime, per avere spinto ...

