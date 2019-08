Divino Otelma | Il governo Pd-M5s è un' armata Brancaleone

Il Divino Otelma incontenibile : “Gli alieni sono tra noi - senza di loro saremmo ancora allo stato primordiale”” : Il divino Otelma è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta tutte le notti. Otelma ha detto la sua sul futuro del Governo: “Questo esecutivo, nato secondo le nostre previsioni, nonostante sia stato dato per spacciato più volte, resterà in carica. Chi ne attende il crollo repentino andrà a sbattere. Non ci sono al momento i presupposti ...