Di Maio vuole la vicepresidenza La trattativa tra Pd e M5s rischia di saltare

Sondaggio Gpf : "Oltre il 67% vuole Conte alla leadership del M5s". Ecco il perché del veto di Di Maio : Tutta la trattativa tra Pd e M5s ruota attorno alla figura di Giuseppe Conte. Il premier uscente non vorrebbe lasciare la sua poltrona a Palazzo Chigi, così come il Movimento non vorrebbero perdere "l'avvocato degli italiani". Il motivo? Evidentemente sul tavolo dei grillini è giunto l'ultimo sondag

M5s-Pd - stallo e accuse | Di Maio : sì a Conte o è inutile | Dem : vuole il Viminale : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

Crisi - Pd : «Di Maio vuole il Viminale». M5S : falso. Conte-bis - intesa a rischio : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

Stallo M5S-Pd - lo scontro è su Di Maio I dem : «Vuole Viminale e vicepremier» Nuovi segnali tra Di Battista e Lega : Il Movimento 5 Stelle: «Rivedremo il Pd quando avranno dato l’ok all’incarico a Conte». Fonti dei democratici: «Accordo rischia per colpa di Di Maio, vuole il Viminale». Nuovi segnali tra Di Battista e Lega

Stallo M5S-Pd - lo scontro è su Di Maio I dem : «Vuole Viminale e vicepremier» : Il Movimento 5 Stelle: «Rivedremo il Pd quando avranno dato l’ok all’incarico a Conte». Fonti dei democratici: «Accordo rischia per colpa di Di Maio, vuole il Viminale»

Stallo M5S-Pd - lo scontro è su Di Maio I dem : «Vuole Viminale e vicepremier» Zingaretti riunisce i suoi alle 16 : Il Movimento 5 Stelle: «Rivedremo il Pd quando avranno dato l’ok all’incarico a Conte». Fonti dei democratici: «Accordo rischia per colpa di Di Maio, vuole il Viminale»

PD : "Accordo rischia di saltare per ambizioni di Di Maio : vuole il Viminale" : Il MoVimento 5 Stelle ha annullato l'incontro di questa mattina con il PD o quantomeno rinviato a quando i dem decideranno di accettare Giuseppe Conte come Premier. Ma, a quanto pare, il vero nodo non è Conte, ma Luigi Di Maio. Infatti i dem hanno lasciato trapelare che "l'accordo di governo rischia di saltare per le ambizioni personali di Luigi Di Maio che vuole fare il ministro dell'Interno e il vicepremier".Dunque Di Maio, liberatosi di ...

Crisi - Pd : «Di Maio vuole il Viminale». M5S : falso. Conte-bis - intesa a rischio : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

Stallo M5s-Pd : incontro saltato e accuse incrociate | Di Maio : sì a Conte o è inutile | Dem : troppo ambizioso - vuole il Viminale : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

Crisi - Pd : «Di Maio vuole il Viminale». M5S : falso. Conte-bis - intesa a rischio. Cabina di regia dem alle 16 : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

Crisi - Pd : «Di Maio vuole il Viminale». M5S : falso. Conte-bis - intesa a rischio. Cabina di regia dem alle 16 : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

Stallo M5s-Pd : incontro saltato e accuse incrociate | Di Maio : "Sì a Conte è inutile" | Dem : troppo ambizioso - vuole il Viminale : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

Crisi - Pd : «Di Maio vuole il Viminale». M5S : falso. Conte-bis - intesa a rischio. Dem - cabina di regia alle 16 : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

Crisi - Pd : «Di Maio vuole il Viminale». M5S : falso. Conte-bis - intesa a rischio. Dem - cabina di regia alle 16 : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...