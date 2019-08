“Di Maio non ha chiesto il Viminale” | Palazzo Chigi sblocca lo stallo M5S-Pd

Crisi - Di Maio : “Dialogo con la Lega? Ora c’è un tavolo con il Pd ma già litigano” : “Con Alessandro ci sentiamo sempre. È chiaro che il concetto espresso da lui non solo è legittimo ma sano in una democrazia”. L’ha detto il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio uscendo da un ristorante e rispondendo a una domanda sulle ultime dichiarazioni di Alessandro Di Battista. ” Ieri sono stato al Quirinale – ha continuato Di Maio – e ho detto chiaramente che il nostro obiettivo sono i 10 punti e li ho ...

Crisi - Di Maio : “Discussioni nel Pd? Li conoscevamo. Si chiarissero un po’ le idee” : “Sul taglio dei parlamentari non si litiga, è un punto che si fa e basta”. Lo afferma il leader M5s Luigi Di Maio uscendo alla Camera. A chi gli chiede delle discussione interne al Pd, Di Maio replica: “Li conoscevamo, gli italiani vogliono il taglio dei parlamentari e non discussioni a mezzo stampa”. L'articolo Crisi, Di Maio: “Discussioni nel Pd? Li conoscevamo. Si chiarissero un po’ le idee” ...

Crisi - la diretta – Secondo giorno di consultazioni - Di Maio : “Dieci impegni per nuovo governo - dal taglio dei parlamentari al conflitto di interessi” : Il Carroccio chiede le urne subito, ma lascia (ancora) aperta la porta al M5s. Il Pd dice di essere disposto alle trattative con i 5 stelle, ma al tempo stesso pone alcune condizioni che complicano e non poco le trattative. I grillini frenano i retroscena e aspettano di vedere Sergio Mattarella. Il Secondo giorno di consultazioni al Quirinale sarà anche quello decisivo per capire se i partiti riusciranno a convincere il Quirinale che ci sono i ...

Crisi - Salvini : “Di Maio ha lavorato bene. Sì a governo che costruisce e guarda avanti” : “Credo che Di Maio abbia lavorato bene nell’interesse del Paese, agli insulti di altri preferisco non rispondere. Preferisco un governo che faccia che costruisca, che guardi avanti”. L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica. “Il governo – ha concluso – non andava più avanti. Se c’è voglia di lavorare, la Lega è nata per ...

Crisi governo - Salvini : “Di Maio? Non parlerò mai male di lui. A Renzi invece mando un bacione”. E conferma sfiducia a Conte il 20 agosto : “Le parole di Di Maio e di Renzi su di me? Sono tranquillo, in queste settimane mi sono ripromesso di non rispondere agli insulti. Mi sono preso del buffone, del razzista, del fascista, dell’assassino, del ladro, del delinquente, del criminale. Sto gestendo 500 immigratia bordo di due navi di Ong e quindi non rispondo alle polemiche”. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro ...

Tav ultime notizie : M5S “deciderà il parlamento” FI “Di Maio ignorante” : Tav ultime notizie: M5S “deciderà il parlamento” FI “Di Maio ignorante” Lo scontro sulla Tav tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra essersi risolto definitivamente a favore dei primi. Salvini non ha ceduto sull’alta velocità tra Torino e Lione e alla fine l’ha spuntata, grazie anche all’appoggio mostrato dal premier Giuseppe Conte al completamento dell’opera. Dopo la breve diretta del premier da palazzo Chigi, Luigi Di ...

De Luca : “Di Maio? Un pinguino con la testa di sedano. Mandato zero? Ennesima cialtroneria” : “Invito Di Maio, questo pinguino con la testa di sedano, ad affrontarmi in un dibattito pubblico in diretta, senza rete, nella radio o nella tv o nella redazione giornalistica che sceglie lui, così potremo fare una bella operazione verità. Sono 4 anni che lo invito, ma questo signorino è abituato a parlare da solo o a fare i tweet”. E’ l’appello rivolto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al ...

Tav - lo sfogo di Airola (M5s) : “Di Maio pilatesco. Conte mal consigliato - si poteva fermare” : “Non si è voluto sentire ragione, Conte è stato mal consigliato perché i modi per sospendere il Tav c’erano”. Il Senatore M5s Alberto Airola si sfoga a due passi dal Senato dopo aver ascoltato le parole del presidente Conte: “I 5 Stelle nel governo hanno molto più potere contrattuale di quanto pensino e non lo usano questa è l’accusa che io rivolgo alla nostra dirigenza, perché Salvini non vuole andare ad elezioni ...

Mandato zero - Rizzetto (Fdi) : “Di Maio inadeguato e attaccato a poltrone. Anche Grillo lo stronca” : Il deputato di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto, intervistato da Fanpage.it commenta la decisione del M5s e di Luigi Di Maio di abolire la regola del doppio Mandato per i consiglieri comunali: "È una inversione a U notevole, drammatica. Grillo ha stroncato questa iniziativa con la sua consueta ironia, scomunicando Di Maio". Secondo Rizzetto con questa scelta Di Maio si è dimostrato "inadeguato" e sta facendo "di tutto per l'attaccamento alle ...

Il Pd querela Luigi Di Maio : “Diffamazione per l’inchiesta sui minori di Bibbiano” : Il Pd querela Luigi Di Maio per diffamazione: il vicepremier ha attribuito ai dem la responsabilità per i fatti di cronaca di Bibbiano. "Le sue dichiarazioni demenziali confermano solo il livello di disperazione di un personaggio che ha fallito il suo obiettivo e scarica la sua bile sugli avversari politici", spiegano.

Ex Ilva - sindacati delusi dopo incontro al Mise. Uilm : “Di Maio ha promesso ad azienda di ripristinare condizione di agibilità” : Mentre gli operai Usb contestano i sindacalisti all’uscita dall’incontro al Mise con ArcelorMittal e il ministro Luigi Di Maio, Marco Bentivogli segretario dei Metalmeccanici Cisl giudica l’incontro “deludente” perché “il governo non ha ancora risolto la partita che riguarda lo scudo penale e l’azienda non ha dimostrato alcuna intenzione di ritirare la cassaintegrazione e neppure ha sciolto il nodo se i ...