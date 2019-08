Di Maio blocca la trattativa | «Pd confuso | senza il sì a Conte è inutile vedersi»  I dem

Autonomia - Di Maio : bloccati sulla Scuola : 14.43 "Stamattina il tavolo sull' Autonomia si è bloccato sulla regionalizzazione della Scuola . Un bambino non sceglie in quale regione nascere: noi dobbiamo garantire l'unità della Scuola così come l'unità nazionale", ha detto su Fb il vicepremier Di Maio sul vertice a Palazzo Chigi. "L' Autonomia si deve fare, ma non fare male", "invito alla discussione con spirito costruttivo" ha affermato.

Autonomia - Di Maio : “Tavolo bloccato su scuola. Non si può scegliere in quale regione nascere” : “Il tema non è l’Autonomia ma il tema è che il tavolo si è bloccato sulla regionalizzazione della scuola. Un bambino non sceglie in quale regione nascere. I bambini non c’entrano niente con l’Autonomia”. Lo ha detto il vicepremier ministro del lavoro e sviluppo Luigi Di Maio, parlando con i cronisti dopo l’approvazione in Senato del ddl sul taglio dei parlamentari. “L’Autonomia si deve fare ma non ...