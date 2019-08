Demi Lovato in Will & Grace | guest star dell’ultima stagione del revival | sarà Jenny

Demi Lovato - frecciatina a Taylor Swift durante i Vma : 'Odio gli awards' : Ieri sera si è tenuto il gala di premiazione degli Mtv Video Music Awards, durante il quale Taylor Swift ha fatto incetta di premi e ha cantato dal vivo i suoi pezzi You need to calm down e Lover, che stano già scalando le classifiche di mezzo mondo. Nella lista dei grandi assenti della serata, va segnalato il nome di Demi Lovato, la quale però ha seguito la lunga serata di premiazione comodamente dal divano della sua abitazione; e proprio ...

Demi Lovato al concerto di Ariana Grande si è scatenata come avresti fatto tu : Alla O2 Arena di Londra The post Demi Lovato al concerto di Ariana Grande si è scatenata come avresti fatto tu appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande ha reso davvero speciale il compleanno di Demi Lovato : Oggi Demi compie 27 anni The post Ariana Grande ha reso davvero speciale il compleanno di Demi Lovato appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande e Demi Lovato posano insieme al loro manager Scooter Braun su Instagram : "Fam" cit. The post Ariana Grande e Demi Lovato posano insieme al loro manager Scooter Braun su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

L’endorsement di Katy Perry - Demi Lovato e Ariana Grande per Kamala Harris : donna - nera e potenziale candidata presidente : Mentre le popstar italiane si sbracciano urlando "parlateci di Bibbiano", unendosi al coro delle proteste politicizzate, negli Stati Uniti le dive del pop si schierano a favore dei candidati che vorrebbero in corsa alle presidenziali 2020: Katy Perry, Demi Lovato e Ariana Grande lo hanno fatto insieme e apertamente, presenziando ad una serata in onore di Kamala Harris. Le tre popstar hanno ufficializzato così il loro sostegno a questa ...

Demi Lovato pungente contro hater : Grazie ma non credo che mi metterò a dieta : La cantante 27enne Demi Lovato, che da anni combatte contro problemi di droga e di origine alimentare, ha lasciato di stucco rispondendo ironicamente al post offensivo di un hater. La cantante Demi Lovato ha dato una bella lezione ad un hater che l’ha offesa riguardo al suo aspetto fisico su Instagram. L’account in questione aveva postato una foto della 27enne di origini messicane mentre saliva in macchina dopo quella che sembrava ...

Demi Lovato ha una risposta super ironica per chi le dice di mettersi a dieta : Prendi ispirazione The post Demi Lovato ha una risposta super ironica per chi le dice di mettersi a dieta appeared first on News Mtv Italia.