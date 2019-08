Della Vedova chiude le porte al governo M5s-Pd | + Europa non assicura sostegno

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 27 agosto 2019) Benedetto, segretario di +, fa chiarezza - in onda a Omnibus su La7 - sulla posizione del suo partito nei confronti di una possibile alleanza digiallo-rosso: “Alle condizioni date, noi non assicuriamo unpreventivo alM5s-Pd. Valuteremo definitivamente quando avremo di fronte obiettivi, programmi e composizione dell’esecutivo”.“Negli ultimi 14 mesi ci siamo opposti a unnazional populista. Non vorrei che oggi ci fosse l’illusione - prosegue- che il Movimento 5 Stelle sia diventato un partito liberale, moderato ed europeista. Populisti erano e populisti restano”.“Mi preoccupo per il dopodomani, perché - sottolinea il segretario di Più- ora si festeggia il fatto che non c’è più Salvini, ma poi o c’è la svolta che invoca ...

