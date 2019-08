Dal clima alla Cina all’Iran | Trump | la mina vagante che preoccupa investitori e politici

Dall’Amazzonia all’Antartide - la Terra e i rifugiati climatici : In questi giorni la Foresta Amazzonica, il principale polmone della Terra, brucia a ritmi preoccupanti. Le immagini satellitari diffuse dalla Nasa testimoniano un’intensità delle fiamme così elevata da essere visibile dallo spazio. L’Istituto Nazionale brasiliano di Ricerche Spaziali riporta che dall’inizio dell’anno sono scoppiati circa 73.000 incendi con un aumento dell’82% rispetto all’anno ...

Clima - Coldiretti : “Con l’innalzamento dei mari campi bruciato Dal sale” : Con l’innalzamento dei livelli del mare l’acqua salata penetra nell’entroterra e brucia le coltivazioni nei campi e costringe all’abbandono l’attività agricola. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare lo studio diffuso dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) sul futuro del Mediterraneo il cui livello crescerà di 20 centimetri entro il 2050 con punte di 82 centimetri nella zona della laguna di Venezia. Uno scenario – ...

Clima - la corsa contro il tempo per salvare i ghiacciai : le immagini Dalle Alpi senza neve : Gli effetti devastanti del riscaldamento globale sono sotto gli occhi di tutti. Per chi vuole toccare con mano una delle prove più evidenti, è sufficiente salire in quota, sulle nostre Alpi, dove fino a qualche anno fa si camminava su quelle che erano “le nevi eterne”. I ghiacciai sono in agonia e gli esperti hanno già emesso la prognosi: entro fine secolo sono a rischio estinzione tre quarti delle superfici innevate. ...

Previsioni Meteo : si incendia l’Italia Dal 10 al 14 Agosto - clima rovente al centro/sud con punte fino a 43°C [DETTAGLI] : Giornate roventi in vista. Intanto fa già tanto caldo al centro-Sud con temperature massime diffusamente in pianura fra +32 e +35°C, ma punte già ieri sui +38/+39°C sulla Sardegna, +37/+38°C sulla Puglia. Questi valori estremi si replicheranno anche oggi in maniera più estesa sulle regioni meridionali, specie tra Puglia e isole maggiori, e incrementeranno di qualche grado sul resto del centro-Sud entro giovedì 8. Une lieve break ...

Nivea - vendite di creme rallentate da Brexit e Dal clima : Il gruppo tedesco Beiersdorf che complessivamente registra vendite per un valore di 3,84 miliardi di euro tra gennaio e giugno 2019, con una crescita del 4,8% rispetto al +6% registrato nel primo trimestre

Clima estremo in Francia : Dal 1985 registrati solo picchi al rialzo : Gli effetti dei cambiamenti Climatici sono sempre più evidenti: spesso si parla di episodi estremi, come episodi di freddo anomali che si verificano poco prima o dopo grandi ondate di caldo. Per quanto riguarda la Francia, che tra giugno e luglio 2019 ha affrontato diverse ondate di calore, Météo France ha diffuso dei dati storici dai quali si rileva che se tra il 1947 e il 1985 i record di caldo e freddo si erano sostanzialmente alternati, dal ...

Dal caldo record a pioggia - grandine e tornado : “Non chiamatelo maltempo - è un segno chiaro dei cambiamenti climatici” : “Non chiamatelo maltempo ma conseguenza di politiche irresponsabili e criminali. Una politica criminale verso il futuro e anche il presente non affronta la vera questione di sicurezza nazionale: il cambiamento climatico. Secondo gli scienziati, solo a luglio la Groenlandia ha perso 160 miliardi di tonnellate di ghiaccio a causa dello scioglimento superficiale, con temperature alte mai registrate prima in luglio, quindi quello che sta ...

Dal Gavia del Giro d’Italia al Cormet de Roselend del Tour de France - il clima pazzo stravolge il grande ciclismo : Il grande ciclismo paga carissimo il prezzo dei cambiamenti climatici e del clima “impazzito”: non era mai successo nella storia che una tappa del Tour de France fosse neutralizzata e non assegnata, il primato rimarrà all’edizione del 2019 per un violento temporale che ha colpito la Val-d’Isère provocando frane e grandinate sul tracciato. Uno scenario disastroso che ha costretto gli organizzatori a tagliare anche l’ultima ...

Cambiamenti climatici : rimuovere CO2 Dall’atmosfera può aiutare - ma occorre un’enorme spinta in innovazione : Le tecnologie che consentono di rimuovere la CO2 dall’atmosfera possono giocare un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’Accordo di Parigi, così come sottolineato anche dal Rapporto Speciale dell’IPCC sulle possibilità di limitare l’aumento della temperatura del pianeta entro 1,5°C. Finora gli studi effettuati su questo tema si sono concentrati sui modi biologici di assorbire anidride ...

Grandi opere - la protesta lungo la costa adriatica per la giustizia climatica : “Per il mare - fuori Dal fossile” : Dopo che nelle ultime settimane le Regioni che si affacciano sul mare Adriatico sono state colpite da violenti fenomeni atmosferici, la costa adriatica si è mobilitata: in Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia sono state organizzate diverse mobilitazioni regionali all’interno della campagna “Per il clima, fuori dal fossile“. “Abbiamo bisogno di una rivoluzione che porti l’attuale modello energetico ...

A 50 anni Dallo sbarco sulla Luna - si lavora al ritorno : questa volta per restarci - con protagonisti nuovi e in un clima totalmente diverso : Il 20 luglio festeggeremo il 50° anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla Luna, un’impresa rimasta nella storia che ha tenuto con il fiato sospeso tutto il mondo. Dal 20 luglio 1969, indubbiamente, è cambiato il modo di guardare al nostro unico satellite e anche l’approccio all’esplorazione spaziale. Da allora le missioni scientifiche della NASA verso la Luna sono state frequenti e hanno portato un totale di 12 uomini sulla superficie ...

Carola all’Ue : “Accolga i migranti Dalla Libia e quelli climatici”. Salvini : “Siamo alle comiche” : In un'intervista al quotidiano tedesco Bild Carola Rackete ha chiesto all'Europa di accogliere i migranti che si trovano "nelle mani dei contrabbandieri o nei campi profughi della Libia". E lancia l'allarme sui cambiamenti climatici, che spingono molte persone a partire. Matteo Salvini replica sui social: "Dobbiamo accogliere anche i rifugiati climatici?".Continua a leggere

Clima : secondo uno studio svizzero - nel 2050 Milano rischia di diventare calda come Dallas : Il 2050 sembra una data sempre più rilevante per la crisi Climatica. Appena alcune settimane fa uno studio aveva rivelato che quella potrebbe essere la data limite che vedrà un collasso Climatico. Ora, una nuova ricerca fatta a Zurigo afferma che, se anche non si dovesse arrivare a vere e proprie catastrofi, entro la metà del secolo moltissime città potrebbero raggiungere temperature ben diverse da quelle a cui ora sono abituate. Zone come ...

