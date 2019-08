Dal canile a Hollywood | la storia di Monte | il cane de “Lilli e il Vagabondo”

Fonte : dilei

(Di martedì 27 agosto 2019) C’è un tempo per tutti, bisogna solo aspettare. Lo sa bene, il simil Terrier che da unin Arizona si è ritrovato sul red carpet di, nel remake de “Lilli e il Vagabondo”. Dopo Dumbo, Il Re Leone, Alladin, La Sirenetta, e Mulan è la volta della dolced’amore di “Lilli e il Vagabondo”. Lacommovente di, che ha due anni e mezzo, inizia quando fu trovato mentre girovagava per le strade dell’Arizona e portato nell’Halo (Helping Animals Live On) Animal Rescue di Phoenix. Qui è arrivata la sua fortuna inaspettata., infatti, è stato adottato, insieme ad altri cani, da addestratori cinofili per set cinematografici. Vista la somiglianza con Biagio, il “Vagabondo” dello storico cartone animato,è stato scelto per essere il protagonista del remake Disney che uscirà nelle sale ...

