Da Bankitalia a Confindustria | già tempo di raccomandazioni al nuovo Governo

(Di martedì 27 agosto 2019) Lo spread cala a 182 punti. Era da un mese che non si registrava un valore così basso. Il tasso sul decennale del Tesoro scende all′1,13% e non succedeva dal settembre del 2016. È passata poco più di un’ora dalla formalizzazione della nuova virata, questa volta in positivo, della trattativa tra il Pd e i 5 stelle. I mercati annusano, recepiscono e lanciano indicazioni: bene così, avanti. La stessa fragilità che accompagna la trattativa politica con spin, rotture e riappacificazioni connota gli umori degli investitori. Solo qualche ora prima, intorno all’ora di pranzo, la trattativa si era interrotta e lo spread aveva iniziato a risalire, riavvicinandosi ai 200 punti. Tra le dinamiche nervose della politica, impegnata nell’arduo compito della spartizione dei posti di comando, quello dei mercati è un semaforo che ...

