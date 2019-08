Fonte : ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2019) I continui infortuni di James Rodriguez dipendono dalla sua “cattiva testa”. Mundo Deportivo scrive che è questo che dichiara ildello sport Héctor Fabioche in passato ha avuto a che fare con il colombiano. “A volte,di lavorare per la stagione, è andato are sopracciglia e capelli”. E’ poco professionale, insomma. “Un giocatore che guadagna 7,5 milioni di euro all’anno non può ignorare la sua preparazione. E’ un ragazzo con la testa cattiva e non è preparato”. A James, secondo quanto dichiara, piacciono i festini. E per questa sua passione paga pegno sotto forma di infortuni. Deve cambiare la sua mentalità e atteggiamento. E’ un giocatore eccezionale ma gioca una o due partite, ma la terza non può. “Il calcio è un treno proiettile che percorre 350 chilometri all’ora. Se scendi a una ...

napolista : Cruz (medico sportivo): “James si infortuna perché invece di allenarsi si sistema sopracciglia e capelli” I continu… -