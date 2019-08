Cristiano Ronaldo | la compagna Goergina si racconta | “I soldi? Importanti ma non sono

Georgina : «Così mi tengo stretto Cristiano Ronaldo (mi aiuta la lingerie)» : Georgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina reginaGeorgina ...

Dall’importanza di essere sempre seducente alla vera ricchezza - la fidanzata di Cristiano Ronaldo a 360 gradi : “la morte di mio padre mi ha insegnato che…” : Georgina Rodriguez si racconta: la fidanzata di Cristiano Ronaldo a 360 gradi Georgina Rodriguez è una delle donne più invidiate del pianeta: stiamo parlando della fidanzata di Cristiano Ronaldo, invidiata si, ma anche apprezzatissima. Bella, elegante e con i piedi per terra, la donna che ha fatto breccia nel cuore dell’attaccante portoghese ha fatto innamorare tutti i fan di CR7. LaPresse Intervistata dal Sun on Sunday, Georgina ...

Fidanzata Cristiano Ronaldo - Georgina si confessa : “è difficile stare con uno come lui” : “Essere il partner di un personaggio cosi’ famoso non e’ facile ma non lo cambierei per nulla al mondo”. E’ la confessione della Fidanzata di Cristiano Ronaldo, la modella Georgina Rodriguez, in una intervista concessa a “The Sun”, la compagna del calciatore svela i sentimenti nei confronti del fuoriclasse della Juventus. “Cio’ che provo per lui e’ piu’ forte di qualsiasi ...

Georgina Rodriguez : Stare con Cristiano Ronaldo è difficile : Georgina Rodriguez ha parlato della difficoltà di essere la compagna di un personaggio come Cristiano Ronaldo: "Avere un compagno tanto famoso non è facile, ma non lo cambierei per nulla al mondo". Georgina Rodriguez è sicuramente una delle wag più invidiate, amate, seguite dalle tante tifose di calcio e non solo per via della sua relazione con Cristiano Ronaldo. La modella spagnola ai microfoni del Sun on Sunday ha svelato: ...

Georgina Rodriguez non è facile essere la fidanzata di Cristiano Ronaldo : Georgina Rodriguez prima di incontrare il calciatore Cristiano Ronaldo faceva la commessa e ora è una delle donne più invidiate del mondo. Ma per la Rodriguez non è tutto rose e fiori: “essere la compagna di un personaggio così famoso non è facile”, ha rivelato in un’intervista al “Sun”. Georgina e Cristiano si sono incontrati nel 2016 in Spagna, nel negozio di abbigliamento in cui lei lavorava come commessa. ...

Georgina Rodriguez racconta non è facile stare con Cristiano Ronaldo : Georgina Rodriguez è la fidanzata di Cristiano Ronaldo. La vita di Georgina Rodriguez sembra una favola ha conosciuto il calciatore quando faceva la commessa e ora è una delle donne più invidiate del mondo. Ma per lei non è tutto rose e fiori: “Essere la compagna di un personaggio così famoso non è facile”, ha rivelato in un’intervista al “Sun”. Georgina e Cristiano si sono incontrati nel 2016 in Spagna, nel negozio ...

Domenica di relax sul green per CR7 : Cristiano Ronaldo si dà al golf con la famiglia dopo il debutto stagionale : Domenica sul green per Cristiano Ronaldo: dopo i primi tre punti stagionali, l’attaccante portoghese si dà al golf con l’intera famiglia Buona la prima per la Juventus: la squadra di Maurizio Sarri, costretto a saltare l’esordio stagionale per salvaguardare la sua salute, ha trionfato contro il Parma grazie ad una rete di Chiellini. Cristiano Ronaldo è riuscito ad essere protagonista nel match di debutto, ma gli è stato ...

Georgina - la fidanzata di Cristiano Ronaldo : “Non è facile stare con una persona famosa” : Georgina Rodriguez intervista al Sun: le dichiarazioni su Cristiano Ronaldo Avere una storia d’amore con Cristiano Ronaldo non è tutto rosa e fiori. Parola di Georgina Rodriguez, la modella spagnola compagna dell’attaccante juventino dal 2016. La relazione tra i due procede a gonfie vele e nel 2017 è stata consacrata con la nascita della piccola […] L'articolo Georgina, la fidanzata di Cristiano Ronaldo: “Non è facile ...

Juventus - la stagione inizia con il piede giusto : Cristiano Ronaldo felice su Instagram [FOTO] : L’attaccante della Juventus ha espresso la propria felicità per la vittoria sul Parma postando una foto su Instagram Felicità e soddisfazione in casa Juventus dopo la vittoria sul Parma, giunta ieri nella prima partita della giornata d’apertura della nuova Serie A. Il gol di Chiellini ha permesso alla squadra di Sarri di cominciare con il piede giusto l’anno, ottenendo i primi tre punti in campionato. Un successo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo soddisfatto : “Bene iniziare la stagione con i tre punti” : A secco alla prima, ma la sua Juve ha vinto. Gli è stato annullato un gol per un fuorigioco millimetrico, ma Cristiano Ronaldo è comunque soddisfatto. 0-1 a Parma all’esordio, rete di Chiellini. Proprio il capitano è ritratto insieme al portoghese nella foto che CR7 pubblica su Instagram. I due stanno esultando, l’attaccante bianconero scrive: “Bene iniziare la stagione con i tre ...

SportMediaset - Cristiano Ronaldo 'mangia tutti' : migliore punta Juve della scorsa stagione : Uno dei riferimenti principali di questa Juventus, oltre alla vecchia guardia formata dai vari Bonucci, Chiellini e Buffon, è sicuramente Cristiano Ronaldo: il portoghese si è integrato benissimo in bianconero sin dalla sua prima stagione alla Juventus, risultando, come scrive Sport Mediaset, il migliore la scorsa stagione nel settore avanzato rispetto alle altre punte Mandzukic e Dybala. Nella stagione 2018-2019 Cristiano Ronaldo ha raccolto in ...

Cristiano Ronaldo o Messi? Blatter non ha dubbi : “CR7 è robotico - ma Leo è il migliore” : Joseph Blatter esprime il suo parere sul duello Cristiano Ronaldo-Leo Messi: l’ex presidente FIFA preferisce il talento dell’argentino Cristiano Ronaldo e Leo Messi sono i due giocatori che hanno monopolizzato l’ultimo decennio del calcio mondiale. Il fuoriclasse portoghese e quello argentino hanno fatto incetta di Champions League e Palloni d’Oro quasi fosse normale vincere più volte due trofei che, in passato, giocatori di grande talento ...

Fiorentina - Commisso non ci sta : “il Napoli non meritava. Ribery come Cristiano Ronaldo! Su Chiesa dico…” : Rocco Commisso alza la voce dopo Fiorentina-Napoli: il patron Viola elogia l’operato dei suoi ragazzi che, a suo dire, avrebbero meritato un risultato diverso Segnali positivi, tanti giovani in campo e addirittura tre gol: sordio con diversi feedback positivo per la Fiorentina, se non fosse per il risultato. Viola sconfitta 3-4 dal Napoli nella prima di campionato, al termine di una partita accesa e divertente, nella quale non è ...

La Juventus riparte vincendo : Chiellini piega il Parma - il Var toglie il gol a Cristiano Ronaldo : Aspettando il proprio allenatore in panchina e un possibile nuovo centravanti in attacco, la Juventus riparte dalle certezze che le hanno permesso di vincere in questi anni per iniziare con il piede giusto il campionato 2019/20. Basta infatti una zampata di capitan Chiellini nel primo tempo ai campi