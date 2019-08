Crisi - salta il vertice M5S-Pd. Dem : nodo nomi. Scontro Viminale. Partito democratico - riunione alle 16 : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

Crisi di governo - salta vertice con il Pd | M5s : "Inutile senza un sì a Conte" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

Venezia 76 Sergio Mattarella salta l’inaugurazione per la Crisi di governo : Sergio Mattarella non sarà alla Mostra del cinema di Venezia Niente Venezia 76 quest’anno per Sergio Mattarella. A causa dell’improvvisa crisi di governo, il capo dello Stato non potrà ...

Crisi di governo : audio Renzi “Gentiloni ha provato a far saltare accordo” : Crisi di governo: audio Renzi “Gentiloni ha provato a far saltare accordo” Crisi di governo: all’indomani del primo giorno di consultazioni si registra una scia polemica nell’acceso dibattito del Partito Democratico. Mentre nella Lega e nel Movimento 5 Stelle, per citare le tre principali forze politiche, sembra esserci maggiore coesione sui passi e sulle modalità da compiere il Pd sembra ancora una volta diviso. O almeno ...

Tour de l’Avenir 2019 - il Col de la Loze esalta Alexander Evans. Crisi per Vansevenant che cede la leadership a Foss : Trionfo solitario dell’australiano Alexander Evans sul traguardo dell’ottava tappa del Tour de l’Avenir, la scalata di 23,1 km da Brides-les-Bains a Méribel, Col de la Loze; una breve e intensa picchiata all’insù che ha fatto una selezione a dir poco incredibile. Secondo posto per l’olandese Michel Ries, giunto al traguardo con 12″ di ritardo; terzo il francese Clément Champoussin a 24″. Giornata nera ...

La Crisi di governo potrebbe far saltare i concorsi per i precari della scuola : La crisi di governo potrebbe avere ripercussioni importanti per la scuola. A partire dal possibile rinvio dei concorsi, previsti nel decreto legge approvato “salvo intese” dal Consiglio dei ministri lo scorso 6 agosto. Nel dl sono previsti un concorso straordinario per gli insegnanti precari con 36 mesi di anzianità professionale e i Percorsi abilitanti speciali (Pas) che avrebbero permesso ad altri docenti di essere abilitati ...

Crisi di governo - l’audio di Renzi : “Gentiloni voleva far saltare la trattativa con i 5 stelle. Non è detto che il Pd arrivi unito alle elezioni” : Nel giorno in cui il Partito democratico comincia ufficialmente le trattative con il Movimento 5 stelle un audio di Matteo Renzi è destinato a infiammare il clima interno ai dem. Un nastro lungo 4 minuti e 53 secondi, registrato ieri, durante una lezione ai ragazzi della sua scuola di politica in Garfagnana, in cui l’ex premier accusa Paolo Gentiloni di voler far saltare la trattativa con i 5 stelle. E soprattutto ipotizza una scissione ...

Crisi di governo - Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - ma poi mette tre "paletti" | I renziani : "Vogliono far saltare l'accordo" | E tra M5s cresce il partito del voto : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Crisi di governo - Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - ma poi mette tre "paletti" | I renziani : "Vogliono far saltare l'accordo" | E tra M5s cresce il partito del voto : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Crisi di governo - Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - ma poi mette tre "paletti" | I renziani : "Vogliono far saltare l'accordo" | E tra M5s cresce il partito del voto : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Bibbiano - M5s attacca Salvini : “Con la Crisi di governo fa saltare commissione d’inchiesta” : La polemica politica sulla crisi di governo coinvolge anche l'inchiesta di Bibbiano sugli affidi di minori in Val d'Enza. il Movimento 5 Stelle attacca a testa bassa il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Con l’interruzione anticipata della legislatura, salterà anche il lavoro della commissione d’inchiesta parlamentare sugli affidi".Continua a leggere