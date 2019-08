Crisi - Pd : «Di Maio vuole il Viminale». M5S : falso. Conte-bis - intesa a rischio. Dem - cabina di regia alle 16 : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

Crisi - la diretta – Il Pd va verso il via libera a Conte. Vertice in corso tra il premier - Di Maio - Zingaretti e Orlando : Al quinto giorno di trattative tra Pd e Movimento 5 stelle è arrivata la svolta che molto probabilmente porterà alla nascita del Conte 2. Nel pomeriggio Pd e Movimento 5 stelle si sono riuniti in due sedi separate e, intorno alle 18, hanno annunciato il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti a Palazzo Chigi. Un incontro lampo, durato circa venticinque minuti, che è stato poi riaggiornato alle 21 quando si vedranno le due ...

Crisi - Zingaretti dopo l’incontro con Di Maio : “Lavoriamo per dare all’Italia un nuovo governo” : “Fare il governo è una cosa seria, noi siamo persone serie, non vogliamo farne uno come il precedente che cade dopo 14 mesi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sotto la sede del Partito democratico, che ha aggiunto: “Stiamo lavorando per dare all’Italia un nuovo esecutivo. Il confronto è partito”. Alle 21 è atteso un vertice tra Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. L'articolo Crisi, ...

Crisi di governo - alle 18 nuovo incontro tra Di Maio e Zingaretti. Conte rientra dal G7 : Mattarella ha dato tempo ai leader fino a domani sera. Le posizioni di partenza: governo di discontinuità per il Pd, Conte premier e taglio dei parlamentari per il M5S

