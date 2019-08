Crisi di governo | Trump lancia un endorsement a Conte | “Spero che resti premier” Ma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) “Spero chepremier“. Così, con uno dei suoi consueti tweet, il presidente degli Stati Uniti Donaldhato il suoal presidente del Consiglio dei Ministri italiano. Il tycoon americano nel cinguettio ha lodato “l’altamente rispettato primo ministro della repubblica italiana, Giuseppi”, sbagliando inizialmente il nome. Starting to look good for the highly respected Prime Minister of the Italian Republic, Giuseppe. Represented Italy powerfully at the G-7. Loves his Country greatly & works well with the USA. A very talented man who will hopefully remain Prime Minister! — Donald J.(@realDonald) August 27, 2019 “Ha rappresentato l’Italia in modo energico al G7. Ama il suo Paese grandemente e lavora bene con gli Usa. Un uomo molto talentuoso che speroprimo ministro!”, si legge ...

petergomezblog : Crisi di governo, M5s: “Rivedremo il Pd quando nei loro organi avranno dato l’ok a Conte. Nessun incontro finché no… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Salvini: “Conte poteva dirci in anticipo che M5s era costola del Pd” - LegaSalvini : #SALVINI: 'CONTE POTEVA DIRCI IN ANTICIPO CHE M5S ERA COSTOLA DEL PD' -