Consultazioni | via al secondo giro di colloqui con il Presidente della Repubblica La

Quirinale - oggi al via le nuove Consultazioni : Il Quirinale ha comunicato il calendario del secondo giro di consultazioni in programma tra domani e dopodomani. Nella prima giornata il Presidente Mattarella incontrerà la seconda e la terza carica dello Stato e successivamente i rappresentanti dei due gruppi misti di Camera e Senato.Il giorno successivo sarà la volta dei rappresentanti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato che fanno riferimento ai principali partiti. Per ultimi il ...

Governo - ore decisive : domani le Consultazioni e Renzi attacca : 'Via Salvini' : domani, martedì 27 agosto, sarà un'altra giornata decisiva per questa crisi di Governo "sotto l'ombrellone". Continuano le trattative tra Pd e M5S, mentre Matteo Salvini, per scongiurare l'ipotesi di un esecutivo giallorosso è pronto addirittura ad offrire la premiership a Luigi Di Maio. E, in queste ore di accordi e strategie è tornato a parlare anche l'ex premier Matteo Renzi. Il senatore fiorentino ha colto l'occasione per effettuare ...

Al via domani alle 16 il secondo giro di Consultazioni al Quirinale : il calendario : Partirà domani, 27 agosto, alle 16 il secondo giro di consultazioni del presidente della Repubblica. Dopo la telefonata con il presidente emerito Giorgio Napolitano, Sergio Mattarella riceverà al Colle alle 16 la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. alle 17, invece, inizierà il colloquio con Roberto Fico. La prima giornata di consultazioni si concluderà con l’incontro tra il presidente della Repubblica e ...

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra ma se i no diventano sì pronto a ripartire» Consultazioni - è il turno del M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra - governo Pd-M5S è vecchia politica» Consultazioni - alle 17 il M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Crisi - al via la seconda giornata di Consultazioni. Berlusconi : “Possibile solo un governo di centrodestra”. Pd : “Pronti a un governo di svolta” : Fratelli d'Italia: «L’unica strada sono le lezioni». Dopo il Pd è la volta di Forza Italia. Nel pomeriggio Lega e M5s

Crisi di governo - seconda giornata di Consultazioni al Colle | Berlusconi : "Sì a elezioni anticipate" | Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - proviamoci | Meloni (FdI) : "Unica possibilità il voto" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd: chiara scelta europeista, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche, no aumenti dell'Iva, svolta sull'immigrazione. Altrimenti ok a elezioni

Crisi di governo - seconda giornata di Consultazioni al Colle | Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - proviamoci | Meloni (FdI) : "Unica possibilità il voto" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd: chiara scelta europeista, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche, no aumenti dell'Iva, svolta sull'immigrazione. Altrimenti ok a elezioni

