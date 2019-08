Condizioni Sarri | le ultime sullo stato di salute dell’allenatore della Juventus

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Laè reduce dal successo in trasferta contro il Parma, 0-1 il risultato finale grazie alla rete messa a segno dal difensore Chiellini, in panchina assente l'allenatore Maurizioa causapolmonite. Ledell'allenatore bianconero migliorano sensibilmente ma al momento non è prevista alcuna modifica al piano di guarigione concordato con i medici, il rientro è previsto dopo la pausa per le Nazionali. Molto probabilmentesarà dunque out per la partita di campionato contro il Napoli con l'obiettivo di rientrare per il match casalingo contro l'Hellas Verona. Oggiera presente alla Continassa, l'allenamento èdiretto dal suo vice, Martusciello.

