Come nascondere app su Apple TV

Come nascondere per davvero le visite sui siti porno : porno (Getty Images) Molti utenti pensano che basti navigare in internet con la modalità incognito per nascondere le loro (frequenti) visite ai siti per adulti e di pornografia, ma non è affatto così. Al massimo, si mantengono puliti la cronologia e i cookies sul proprio dispositivo. D’altra parte, lo dice il browser stesso appena si attiva questa forma di navigazione privata, informando che non si sarà completamente anonimi nei confronti ...