Come funzionerà la fotocamera 3D dei prossimi iPad Pro

Come funzionerà l’osservatorio spaziale più grande di sempre : Si chiamerà James Webb, dal nome dell’amministratore a capo della Nasa durante alcune delle missioni più importanti della storia, Come il programma Apollo, e sarà il telescopio spaziale più grande e potente di sempre, tanto che una volta in funzione manderà in pensione il celebre Hubble. Ma è ancora in costruzione, e gli scienziati sono in piena fase di test per quanto riguarda le sue performance una volta raggiunto lo spazio profondo, da ...

Presto basterà un video selfie per misurare la pressione sanguigna : ecco Come funzionerà : I problemi di pressione sanguigna colpiscono una larghissima fetta di popolazione mondiale, sia che si tratti di valori troppo alti sia, al contrario, troppo bassi. Così, chi è affetto da questa patologia deve tenere costantemente sotto controllo i propri parametri vitali. Se in questo momento si devono sfruttare strumenti digitali (ormai nessuno usa più quelli […] L'articolo Presto basterà un video selfie per misurare la pressione ...

Bonus verde 2020 : importo detrazioni e agevolazioni. Come funzionerà : Bonus verde 2020: importo detrazioni e agevolazioni. Come funzionerà Il Decreto Crescita ha introdotto un’importante agevolazione nel 2020 per le aziende eco-sostenibili. Si tratta del Bonus verde 2020, che prevede agevolazioni fiscali e detrazioni per gli acquisti “ecologici”. Le aziende e i lavoratori autonomi che acquisteranno prodotti a riciclo e riuso, potranno così usufruire di un’agevolazione fiscale ammontante al 25% del costo del ...

Come funzionerà la lotteria degli scontrini in Italia : Dall’1 gennaio 2020 parte la lotteria degli scontrini in Italia Foto di Steve Buissinne da Pixabay Eppur si muove: la lotteria degli scontrini, prima concepita e annunciata, poi rimandata è ora finalmente all’orizzonte con l’avvio previsto della grande macchina telematica che, secondo le stime, a regime dovrà potenzialmente gestire fino a 30-35 miliardi di scontrini battuti nel 2020 in Italia. La data da tenere d’occhio è ...

Come funzionerà la lotteria con gli scontrini : Dal 2020 lo scontrino diventerà un ‘pass' per partecipare a una lotteria con estrazione mensili e annuali, mentre dal 2021 la possibilità di vincita si moltiplicherà a cadenza settimanale. Ma come si gioca e cosa si vince? Ecco tutte le regole dell'ultima iniziativa del governo, in accordo con agenzia delle Entrate e agenzia delle Dogane-Monopoli, per combattere l'evasione fiscale. “Puntiamo sul conflitto d'interessi e sulla passione degli ...