Colombia | i convocati per le amichevoli con Brasile e Venezuela | ci sono 4 “italiani”

Brasile - i convocati di Tite per le amichevoli con Colombia e Perù : ci sono 4 “italiani” : C’e’ anche Neymar tra i convocati del ct del Brasile , Tite , in vista delle amichevoli di inizio settembre con Colombia e Perù . Viste alcune assenze obbligate – Gabriel Jesus per squalifica e Alisson per infortunio – e la volontà di rinnovamento, la lista comprende anche parecchie novità. Prima convocazione per il difensore dell’Udinese Samir, l’attaccante del Flamengo Bruno Henrique e il portiere del ...

Real Madrid – Non c’è il nome di James Rodriguez tra i convocati della tournèe in Nord America : il Colombiano sempre più vicino al Napoli? : James Rodriguez non convocato da Zidane per la tournèe del Real Madrid: il colombiano sempre più vicino al Napoli James Rodriguez è sempre più vicino al Napoli! Il calciatore colombiano non è stato convocato per la tournèe in Nord America del Real Madrid: nella lista dei 29 giocatori in partenza, non c’è il nome di Rodriguez, a conferma del fatto che per Zidane sia fuori dal progetto tecnico dei blancos. Il colombiano, dunque, sembra ...