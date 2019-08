Chi è il primo youtuber che supera 100 milioni di fan

Inter-Lecce 2-0 live : si Chiude il primo tempo : Inter-Lecce, live – Grande attesa per il debutto dell’Inter di Conte. In un San Siro strapieno i nerazzurri sfidano il neopromosso Lecce di liverani. Inter che si è mossa molto sul mercato e non ha ancora chiuso la sua campagna acquisti. Sono arrivati Godin, Sensi, Barella, Agoume, Lazaro e Lukaku. La ciliegina sulla torta è proprio l’attaccante belga, fiore all’occhiello del mercato estivo nerazzurro. ...

Attesa a P.Chigi per l'incontro di Conte con Di Maio e Zingaretti | Live | Primo vertice M5s-Pd : manca ancora l'intesa : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Governo PD-M5S e Lega primo partito - Porro Chiama in causa Mattarella su 'disarmonie' : La Lega fuori dal Governo, nonostante percentuali che l'hanno vista oltre il 30% alle ultime Europee e sondaggi che la proiettano fino al 38%. Secondo Nicola Porro potrebbero esserci i margini affinché si possano fare delle riflessioni sul fatto che un'eventuale collocazione all'opposizione del Carroccio potrebbe rappresentare una "grave disarmonia" tra il sentimento del popolo e l'espressione politica di quella che sembra poter essere una ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Courchevel 2019 : Yuma Kagiyama trionfa nel singolo masChile - nella danza primo posto per Shanaeva-Naryzhnyy : Non sono mancate le emozioni neanche nella terza e ultima giornata della prima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico, andata in scena presso Le Forum di Courchevel, impianto sportivo situato in Francia nell’altissima valle della Tarantasia. Dopo l’incredibile performance di Kamila Valieva nell’individuale femminile, nella giornata odierna abbiamo assistito alla nascita di quella che, senza ...

Eterno Chiellini - suo il primo gol del campionato 2019-2020 : E’ di Giorgio Chiellini la prima rete della Serie A 2019/20. Il capitano della Juventus ha sbloccato il risultato nel match del ‘Tardini’ contro il Parma, che ha ufficialmente aperto il campionato, al 20′ del primo tempo.

Danni dal fumo di sigaretta elettronica Negli Usa il primo morto accertato Dataroom - Chi la usa e come funziona : Un paziente dell’Illinois aveva problemi respiratori legati all’uso di e-cig: è morto fra mercoledì e venerdì. In 200 hanno gli stessi sintomi. Avviata un’indagine

“Non posso Chiedere di meglio”. Tiziano Ferro - il primo scatto col marito manda in tilt i social : Se c’è un artista che mette tutti d’accordo in Italia quello è senza ombra di dubbio Tiziano Ferro. Cantante incredibile, uomo strepitoso, un successo non semplicemente internazionale ma senza mezzi termini mondiale. Il segreto è forse proprio aver cercato di mantenere la sua vita privata lontana dalla scena, dalla ribalta, dal gossip a tutti i costi. Una prova di tutto questo è stato il matrimonio, svolto in modalità a dir poco segrete. Nessuno ...

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2019 PARIGI/ Streaming video tv : 200 masChili in primo piano : DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2019 PARIGI info Streaming video e tv. 200 maschili in primo piano, orari e programma gare, oggi 24 agosto 2019.

Il Pd al M5S : Chiudere con la Lega Primo round - prevale la cautela : Primo round tra 5 Stelle e Pd. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, emerge una certa cautela soprattutto tra i pentastellati mentre i dem sembrano leggermente più ottimisti. Ma la cautela resta tutta. Si è concluso attorno alle l'incontro fra M5s e Pd. Si è registrato, si apprende da fonti M5s, un "clima costruttivo". Il M5s ha posto sul tavolo il taglio dei... Segui su affaritaliani.it

Dave Grohl ricorda il primo Reading Festival dei Nirvana : “Avevo gli attacChi di panico” : In un lungo sfogo rilasciato all'NME Dave Grohl ha ricordato gli attacchi di panico di cui soffrì in occasione del primo Reading Festival dei Nirvana. In quel 1991 in cui l'ex batterista si era appena unito alla formazione di Kurt Cobain, tra le date programmate della band di School figurava anche il Reading Festival, che Grohl ignorava totalmente. Per questo, racconta il frontman dei Foo Fighters, si era rivolto ...

Made in Italy : export ocChiali da sole sale a 3 - 7 mld - Usa primo mercato : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – Ammontano a 3,7 miliardi di euro le esportazioni di occhiali da sole italiani nel mondo, in aumento dello 0,8% rispetto all’anno precedente. Il valore delle importazioni è stato di 1,5 miliardi. E sono 920 le imprese italiane attive nella fabbricazione di lenti e occhiali, in crescita del 2,1% rispetto al 2017. Le esportazioni, secondo un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza ...

Made in Italy : export ocChiali da sole sale a 3 - 7 mld - Usa primo mercato (2) : (AdnKronos) – Tra i principali Paesi, cresce l’export verso Hong Kong (+25%), Svizzera e Svezia (+24%), India (+21%) e Messico (+15%). I principali mercati di importazione sono nell’area dell’Asia per 880 milioni di euro (59% dell’import complessivo). Il Veneto conferma il proprio primato dell’occhialeria nazionale (422 imprese), con le prime due province italiane per numero di imprese, Belluno (208) e ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Lodde è in testa allo skeet masChile dopo il primo turno di qualificazione : Mentre lo skeet femminile si prepara a vivere la sua finale, al maschile la caccia per “un posto al sole” è appena cominciata. Prosegue senza sosta il programma della Coppa del Mondo di Tiro a volo di Lahti 2019, che durante l’arco della giornata ha visto gli shooter della specialità sulle pedane “a semicerchio” iniziare a sfidarsi sui primi 50 piattelli a disposizione. Per i colori azzurri, una news subito ...

