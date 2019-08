Chi è Angelina Barini la donna arrestata per l’omicidio di Andrea Zamperoni

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 27 agosto 2019) Chi èlaperdiIl caso di, ritrovato cadavere a New York il 21 agosto 2019, arriva a una svolta: accusata del suo omicidio una prostituta 41enne di nome. Avrebbe venduto una dose rivelatasi letale per lo chef italiano.: la scena del delitto, 33 anni, Capo chef del ristorante Cipriani Dolci di New York originario della provincia di Lodi, è stato trovato morto al Kamway Lodge, una pensione del Queens a pochi passi dall’appartamento in cui viveva, alle 8 e mezza circa di mercoledì scorso. La polizia si è portata sul posto dopo una telefonata anonima, una volta giunti hanno trovato. Prostituta 41enne era nella stessa stanza dove si trovava il corpo diche era stato nascosto in un bidone della spazzatura. I sospetti si sono ...

