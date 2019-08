Chef italiano deceduto a New York | svolta nelle indagini | arrestata una donna

Prostituta arrestata per la morte dello Chef italiano a Ny. È accusata di aver fornito sostanze letali a 3 uomini : Drogato in modo letale da una Prostituta, probabilmente con ecstasy liquida, e lasciato avvolto in un lenzuolo per tre giorni: è morto così, nella stanza di uno squallido ostello del Queens, Andrea Zampironi, 33 anni, capo chef di Cipriani Dolci a New York, il ristorante della Grand Central. La polizia di New York ha risolto un giallo durato oltre una settimana, dalla scomparsa del giovane il 17 agosto al ritrovamento del suo ...

Sarà avviata un'indagine dopo il ritrovamento del corpo dello Chef italiano nel Queens : Andrea Zamperoni è stato trovato morto in un ostello del Queens: la brutta notizia è arrivata ieri, 22 agosto, a tarda sera. Lo chef era partito anni fa dalla provincia di Lodi per lavorare prima a Londra e poi a New York e da sabato scorso non si avevano più comunicazioni che lo riguardavano. Dal New York police departement, nella giornata di ieri, è partita la notizia che è arrivata fino alla piccola frazione di Casalpusterlengo dove vivono i ...

