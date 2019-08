C' è un significato diplomatico nelle vertiginose Louboutin indossate da Melania con i

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 27 agosto 2019) La si può notare facilmente al G7, svettare tra i politici e le loro mogli.Trump è la prima first lady della storia a muoversi per il mondo con tacchi da 12 centimetri. La sua scelta ha attirato sin da subito l’attenzione dei media, ora ne sono tutti così abituati da non farci quasi più caso. Quasi, appunto. Perché l’altezza vertiginosa delle sue scarpe è tornata a essere oggetto di discussione, ora che, a Biarritz, la scelta di stile ha sottolineato uno stacco dai Macron. Secondo un articolo apparso su El Pais, l’obiettivo era chiaro: non mettersi al pari della famiglia dell’Eliseo. Una gentilezza che era invece stata applicata dai predecessori. In uno degli ultimi incontri degli Obama con Carla Bruni e Nicolás Sarkozy, entrambe le first lady hanno optato per una scarpa raso terra, per ...

