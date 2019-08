C’è di nuovo la possibilità di provare Vodafone Happy Black gratis

Udinese - C’è un nuovo arrivo : ufficiale l’esterno Ken Sema : nuovo acquisto per l’Udinese, che si è assicurata l’esterno Ken Sema. Il calciatore 25enne arriva in prestito dal Watford. Ecco il comunicato direttamente dal sito ufficiale bianconero. “Ken Sema è un nuovo bianconero! E’ lui il rinforzo per la corsia a disposizione di mister Igor Tudor, arriva dal Watford in prestito fino al 30 giugno 2020. Sema, 25 anni, è un nazionale svedese che ha già accumulato un’ottima esperienza ...

Icardi Juventus - altra svolta : Paratici incontra Giuffrida - C’è il nuovo retroscena! : Icardi Juventus- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, Fabio Paratici ha incontrato Giuffrida, agente incaricato dall’Inter per valutare le squadre interessate ad Icardi. La Juventus, chiaramente, è sempre presente, e il direttore sportivo bianconero ha ribadito la voglia dei bianconeri di mettere le mani sull’ex Sampdoria. Il diretto interessato, dal canto suo, non […] More

Da Euronics C’è lo “Svuota negozio a tasso zero” : ecco il nuovo volantino valido fino al 28 agosto : Da Euronics c'è lo "Svuota negozio a tasso zero": ecco il nuovo volantino valido fino al 28 agosto con sconti fino al 30% anche su smartphone Android L'articolo Da Euronics c’è lo “Svuota negozio a tasso zero”: ecco il nuovo volantino valido fino al 28 agosto proviene da TuttoAndroid.

C’è un nuovo amore per Gigi Hadid? Il gossip dall’America che impazza sul web : Il rumor si una nuova storia d0'amore per la modella Gigi Hadid sarebbero confermati da alcune foto scattate a New York insieme al presentatore Tyler Cameron. Gigi Hadid ha forse ritrovato il sereno? Di ritorno dalla sua vacanza social dall’isola di Mykonos, in cui è stata coinvolta anche in uno spiacevole inconveniente, la sexy modella sarebbe tornata a New York. Come ha rivelato il magazine E! News, notizia riportata poi da ...

Quante novità per WhatsApp per Android e Web : ecco che cosa C’è di nuovo con le ultime beta : Nelle scorse ore il team di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione beta per Android, portandola alla versione 2.19.222 L'articolo Quante novità per WhatsApp per Android e Web: ecco che cosa c’è di nuovo con le ultime beta proviene da TuttoAndroid.

Quante novità nella versione 76 di Chrome OS - ora in roll out : ecco che cosa C’è di nuovo : Chrome OS 76 è in roll out con nuovi controlli multimediali, riprogettazione della fotocamera, accesso all'app Android migliorato e altro, inoltre Google ora ha lanciato una semplice app web installabile su Chrome OS chiamata novità che ne visualizza i dettagli delle note di rilascio. L'articolo Quante novità nella versione 76 di Chrome OS, ora in roll out: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.

In Yemen proseguono gli scontri tra separatisti del sud e guardia presidenziale - e C’è il rischio che si apra un nuovo fronte di guerra : Da mercoledì nella città Yemenita di Aden, nel sud del paese, proseguono violenti scontri armati tra i separatisti del sud e le guardie presidenziali, cioè le forze militari fedeli al presidente Abd Rabbu Mansour Hadi, appoggiato dagli Stati Uniti e dalla

Galaxy Note 10 è il nuovo smartphone Samsung che si trasforma in un taccuino - C’è anche la versione 5G : Samsung ha presentato a New York i nuovi Galaxy Note 10 e Note 10+. I due smartphone Android si posizionano nella fascia alta del mercato, con la versione più “economica” a 979 euro, e sono pronti a sfidare i nuovi iPhone che Apple svelerà a settembre. I dispositivi dell’azienda sudcoreana hanno comunque un accessorio che manca ai prodotti della “Mela”: un inconfondibile asso nella manica, la S-Pen. Si tratta di un ...

«C’è un boom di nascite - serve un nuovo asilo nido» : Bobbio - il paese che va controcorrente : Il piccolo comune sull’Appennino di Piacenza nell’ultimo anno è riuscito a invertire la tendenza demografica. Una casualità? Niente affatto: ecco come è riuscito il «miracolo».

C’è un nuovo monopolio del cibo kosher? : La fusione tra due storiche aziende «è stata accolta nel mondo ebraico come se General Motors acquistasse Ford», scrive il New York Times

Fiumicino - nuovo incontro AS Roma-Comune. Sindaco : C’è interesse : Roma – L’ipotesi stadio della Roma a Fiumicino, da mera suggestione, inizia a diventare ipotesi concreta. E’ notizia di oggi infatti di un incontro tra il Sindaco del Comune del litorale, Esterino Montino, e il vicepresidente della Roma, con delega allo Stadio, Mauro Baldissoni. E non si tratta nemmeno del primo vertice ma del quarto in poche settimane. La societa’ giallorossa, infatti, sembra non voler piu’ perdere ...

Marica Pellegrinelli - va a gonfie vele col nuovo fidanzato ma C’è un grosso ostacolo : “Lei non vuole” : Si torna a parlare di Marica Pellegrinelli. Poco dopo la rottura con Eros Ramazzotti, dopo dieci anni d’amore e due figli insieme, è esploso il gossip di un presunto flirt della modella bergamasca con Charley Vezza, l’imprenditore proprietario dello storico e noto marchio piemontese di design “Gufram”. A rivelarlo era stato Alberto Dandolo per ‘Dagospia’, che raccontava anche come sarebbe stata Marica a dire basta ad Eros. Il rumor ...

Matteo Salvini coinvolto in un nuovo scandalo. E questa volta C’è di mezzo il figlio : Nuova bufera su Matteo Salvini, negli stessi giorni in cui il vicepremier è impegnato a presentare sui social dati, errati, su pena di morte e liberalizzazione delle armi negli Stati Uniti. Stavolta il problema per il leader della Lega arriva direttamente dal figlio, beccato su una moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima, come se fosse un giocattolo qualsiasi o un passatempo comune per tutti i teenagers. Le immagini sono state pubblicate ...

C’è la MIUI 10.3.6.0 Global Stabile per POCOPHONE F1 : ecco le novità del nuovo aggiornamento : ecco tutte le novità dell'aggiornamento MIUI 10.3.6.0 Global Stabile per POCOPHONE F1, in roll out da qualche ora per i modelli Globali. L'articolo C’è la MIUI 10.3.6.0 Global Stabile per POCOPHONE F1: ecco le novità del nuovo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.