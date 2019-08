Catturato il detenuto evaso dal carcere di Poggioreale Ecco dove si nascondeva Robert

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2019) È durata meno di 48 ore la fuga diLisowski, il 32enne polacco che ieri, intorno alle 10, era riuscito a evadere dalnapoletano di, primo nell’ultracentenaria storia della casa circondariale oggi intitolata all’ex direttore Giuseppe Salvia. L’uomo, condannato per omicidio e considerato pericoloso, è statocon un blitz di polizia e carabinieri poco dopo le 22. A procedere all’arresto gli uomini della Squadra mobile napoletana, a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, svolte ininterrottamente fin dal momento dell’evasione. Lisowski è stato individuato in strada, in corso Garibaldi all’angolo con via Camillo Porzio – luogo non lontano daldi, dal quale dista poco più di 1 km – ed è stato condotto in Questura.“Sono ...

RaiNews : Napoli, catturato il detenuto evaso da Poggioreale - fattoquotidiano : Napoli, catturato il detenuto evaso dal carcere di Poggioreale: era la prima fuga in 100 anni - HuffPostItalia : Catturato il detenuto evaso da Poggioreale. Era a Napoli, in zona Borgo Loreto -