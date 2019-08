Casting per il film ' Gabbie Dorate' | da girarsi nel trevigiano | e per un musical

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) Sono attualmente aperte le selezioni per ildi genere thriller dal titolo, di Federico Bordin e le cui riprese verranno poi effettuate nei pressi di Treviso. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di cantanti/attori e ballerini per uno spettacoloe di Teatro e Vita.Per la realizzazione delthriller di tipo psicologico dal titolo, diretto dal regista Federico Bordin, sono in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici, anche senza esperienza in ambito recitativo. Isi svolgeranno venerdì 30 e sabato 31 agosto, a partire dalle ore 10 e fino alle 18,30 (con sosta in entrambi i giorni salle 12,30 alle 15), e martedì 3 settembre, dalle 15 alle ore 19,30, a Caerano di San Marco, in provincia di Treviso, presso Villa Benzi Zecchini (Via Montello, 61)....

