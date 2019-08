Cartelle esattoriali a fine agosto 2019 | 800 mila avvisi pagamento in arrivo

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 27 agosto 2019): 800inTerminata la sospensione dell’invio delle: da lunedì 26pronte a essere inviate 800dall’Agenzia delle Entrate-riscossione.: termina la sospensione Tra il 10 e il 25, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha bloccato, in accordo con Poste, l’invio di 798.611 atti di: 482.885 dovrebbero arrivare per posta ordinaria e altri 305.726 via Pec; durante questo periodo di stop, necessario per evitare disagi ai contribuenti che eventualmente si trovavano in vacanza, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dato comunque la possibilità ai contribuenti di monitorare la propria situazione tramite specifico servizio online («Controlla la tua situazione – Estratto conto» nella propria area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate ...

ArcangeloRoseto : @La7tv @InOndaLa7 Dici quanto dobbiamo pagare per risolvere la crisi economica. E per favore non abolisca subito la… - ArcangeloRoseto : @InOndaLa7 Telese dica a Bersani se i primi provvedimenti saranno: abolizione del reddito di cittadinanza e della r… -