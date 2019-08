Cari elettori ed eletti cinquestelle | rallegratevi! Per lo Psicoanalista siete guariti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) Caro elettore e caro onorevole pentastellato, mi rivolgo a te felice per il tuo rinsavimento. Probabilmente, non essendo Repubblica tra le tue prime letture mattutine, non sapevi di aver attraversato un momento psicologicamente difficile. E manco immaginavi che il tuo partito fosse reduce da una tremebonda fase puberale a causa della quale pareva spacciato, come ci ricorda loamico di Renzi. Anzitutto, partiamo da qualcosa che ha più del miracolo che della guarigione: Beppe Grillo, il fondatore, non è più “bipolare”! Sì, perché il disturbo bipolare diagnosticato via Facebook dalloquando vinceste le elezioni (“il nostro paese sarà consegnato nella mani di una srl guidata da un comico bipolare“) è stata superata. Nell’articolo del 22 non vi è più traccia dello squilibrio che affliggeva il tuo capo. Dunque non sei più alla mercé di un ...

