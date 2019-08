Caporalato | braccianti pagati 30 euro per 12 di lavoro | un arresto Denunciato datore di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) Trentaper 12 ore di. Ogni giorno, piegati sui campi, in precarie condizioni igienico-sanitarie e senza alcuna garanzia contrattuale, nonché in violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza sul. Era questa la quotidianità di 7agricoli africani sfruttati, secondo i carabinieri di Ginosa, nel Tarantino. Il ‘padrone’ era un 35enne sudanese, domiciliato a Bernalda, in provincia di Matera, che è stato arrestato dai militari dell’Arma e posto ai domiciliari. Le accuse nei suoi confronti sono di intermediazione illecita e sfruttamento del. L’uomo è stato sorpreso alla guida di una Opel Zafira mentre stava accompagnando nei campi, in agro di Ginosa, i setteextracomunitari. Dai primi accertamenti sono subito emerse le condizioni di sfruttamento a cui erano sottoposti i lavoratori da parte dell’arrestato. L’uomo ...

