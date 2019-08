Canottaggio | Mondiali Linz 2019 | ai ripescaggi l’otto maschile | semifinale per il quattro

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) Va in archivio anche la terza giornata deidi: a, in Austria, oggi in casa Italia si registrano i passaggi alle semifinali per ilsenza senior femminile e per il singolo pesi leggeri femminile, mentre vanno aiildi coppia senior femminile e l’otto senior, infine certificano la qualificazione alla finale il due senza pesi leggeri femminile ed ildi coppia pesi leggeri femminile. SPECIALITA’ OLIMPICHE Neidelsenza senior femminile Alessandra Montesano, Valentina Iseppi, Alessandra Patelli e Sara Bertolasi chiudono al terzo posto nella prima serie, a 3″71 dalla Cina, prima in 6’33″49, con 1″65 sull’Irlanda, seconda, e staccano l’ultimo posto utile per l’accesso alle semifinali. In palio ci sono otto pass olimpici. Nelle batterie deldi ...

