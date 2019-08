Canottaggio – Campionato del Mondo Assoluto | concluso il primo turno di qualificazione

Canottaggio – Campionato del Mondo Junior - buona partenza per gli equipaggi azzurri a Tokyo : Nella prima giornata di batterie sono scesi in acqua, infatti, sei equipaggi azzurri sugli 11 iscritti e cinque di questi hanno superato brillantemente il turno accedendo alla semifinale Questa mattina alle 9.30 giapponesi, notte fonda in Italia (2.30), sul Sea Forest Waterway, bacino di regata olimpico e paralimpico di Tokyo 2020, sono iniziate le eliminatorie del Campionato del Mondo Junior 2019. Nella prima giornata di batterie sono ...