Fonte : blogo

(Di martedì 27 agosto 2019) Ilcon immagini reali della serie, lontano dai classici teaser criptici delle origini di, ci riporta nel mondo esagerato, colorato e vivace di Ryan Murphy. L'deldella nona stagione dal sottotitolorimanda ai classici film del genere di quegli anni.Siamo in un campo estivo dove arrivano un gruppo di ragazzi pronti per divertirsi e lavorare come educatori. Ma mentre sono in viaggio per Camp Redwood i ragazzi trovano un uomo e lo portano al campo. Peccato che si rivelerà essere Mr. Jingles uno spietato killer psicopatico, fuggito da un istituto psichiatrico e responsabile del peggior massacro estivo di tutti i tempi.daper).dipubblicato su TVBlog.it 27 agosto 2019 10:28.

tvblogit : Campeggio da incubo per American Horror Story: 1984 (video). Primo trailer di Dickinson - SerieTvserie : Campeggio da incubo per American Horror Story: 1984 (video). Primo trailer di Dickinson - rikcristil : Un po' di trailer #serietv #AHS1984 ci porta in un campeggio da incubo. @AppleTVPlus mostra #Dickinson la poetess… -