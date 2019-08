Calendario consultazioni 27 e 28 agosto 2019 | orari Pd-Lega e M5S

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 27 agosto 2019)27 e 28Pd-e M5S Giorni decisivi per superare la crisi di governo e per formare un nuovo esecutivo. L’opzione di un governo M5S-PD prende sempre più piede; Salvini recrimina, assicurando che ci fosse una manovra di palazzo programmata da tempo. Il Partito Democratico sembra poter cedere ad un Conte bis, a cambio dell’unica vicepresidenza (che non sarà più di Di Maio) e dell’uscita del leader politico dei 5 Stelle dall’esecutivo. Nemmeno Zingaretti entrerà nel nuovo governo, impegnato già nel doppio ruolo di segretario del PD e di presidente della regione Lazio. Il 27 e 28si decide: governo politico o governo di garanzia elettorale, per tornare alle urne quanto prima. Ecco ildelleorganizzato da Mattarella. Ecco ildelleper il 27La ...

Quirinale : #Quirinale: si rende noto il calendario delle #consultazioni del Presidente #Mattarella del 27 e 28 agosto: - giornalettismo : Il #Quirinale ha girato la clessidra. Entro le 19 i partiti dovranno far sapere a #Mattarella le loro 'indicazion… - RaiNews : L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica comunica il calendario delle consultazioni -