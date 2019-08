Calciomercato | le ultime | sorprese in casa Torino e Genoa | scambio Samp-Spal ed innesto

Calciomercato MILAN NEWS/ Si riapre la trattativa per Demiral - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, Ultime notizie sulle trattative rossonere: si riapre la trattativa per Demiral. Kessie vicino al Monaco

Calciomercato NAPOLI NEWS/ Llorente dà via libera a Ounas e Verdi? - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative azzurre: Llorente dà via libera a Ounas e Verdi? Intanto Lozano carica l'ambiente

Calciomercato - le ultime : doppia cessione per il Bologna - nuova pretendente per Vidal : Calciomercato – Ore frenetiche per il Calciomercato. doppia operazione in uscita per il Bologna. I felsinei hanno ceduto Arturo Calabresi. Il club emiliano ha annunciato in una nota di aver ceduto il difensore “all’Amiens SC a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con opzione per il riscatto e il controriscatto”. Emil Kraft, terzino destro svedese, che un anno fa approdò in Francia, è stato riscattato e poi ceduto agli ...

Calciomercato INTER NEWS/ L'arrivo di Milinkovic-Savic è complicato - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, ultime notizie: Wanda Nara ha parlato di Icardi ieri sera a Tiki Taka. Il centrocampista serbo difficilmente potrà arrivare.

Calciomercato - le ultime : De Paul vicino alla Fiorentina - suggestione Giovinco - i nomi per Verona e Brescia : Calciomercato – Si chiude stasera con il posticipo tra Inter e Lecce la prima giornata di Serie A. Un turno ricco di gol, con qualche sorpresa. Molte le squadre apparse ancora incomplete. Ecco allora che torna in ballo il mercato con l’ultima settimana di trattative per completare gli organici. A fare il punto sono la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport-Stadio. Si parte dalla Fiorentina. Accordo vicino per Rodrigo De ...

Calciomercato Roma News/ Nkoulou si avvicina - ecco l'indizio - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, ultime notizie: per la difesa alla fine il colpo potrebbe essere Nkoulou del Torino non convocato da Mazzarri

Calciomercato Napoli News/ Verdi resta - ma sono tre a partire! - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, ultime notizie: Verdi resta, il Torino stufo della tattica attendista degli azzurri ha deciso di puntare su altri calciatori.

Calciomercato - le ultime : nomi importanti per la difesa del Brescia - il Genoa aspetta l’attaccante : Calciomercato sempre in primo piano nonostante il primo weekend della Serie A 2019-2020. Tante squadre devono ancora mettere a punto gli ultimi tasselli per completare le proprie rose. Una di queste è il neopromosso Brescia di Cellino, che dopo il colpo Balotelli ha bisogno di ‘sistemare’ la difesa con qualche nome esperto ed importante. A tal proposito, resta calda la pista Ceccherini, il quale potrebbe arrivare in Lombardia ...

Calciomercato Roma/ Ante Coric verso l'addio - accordo con l'Almeria - ultime notizie - : Il Calciomercato della Roma potrebbe chiudersi con l'addio di Ante Coric, sempre più vicino all'Almeria. Kalinic in entrata?

Calciomercato ROMA / Amelia : 'A Pau Lopez serve tempo - bene Fonseca' - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO ROMA: l'ex portiere giallorosso ha espresso il suo parere riguardo ai nuovi arrivati, dall'allenatore Fonseca all'estremo difensore Pau Lopez.

Calciomercato Milan/ Giampaolo : 'Suso? Può succedere di tutto' - ultime notizie - : Calciomercato Milan: il tecnico dei rossoneri ha toccato vari argomenti nella conferenza stampa in vista del primo impegno in campionato contro l'Udinese.

Calciomercato - le ultime : Fiorentina show e scambio con l’Inter - il Torino trema : Ultimi giorni di Calciomercato e trattative sempre più calde, non si ferma più la Fiorentina che sta per raggiungere alcuni accordi in entrata ed in uscita. Sempre più vicino lo scambio con l’Inter che riguarda Dalbert e Biraghi, il calciatore nerazzurro si è convinto ad accettare la destinazione viola ed il nero su bianco dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì. Sebastian Cristoforo è indirizzato al Girona mentre il possibile ...

Calciomercato Juventus/ All.PSG : 'Neymar? Situazione difficile' - ultime notizie - : Calciomercato Juventus: il tecnico del club parigino ha parlato della Situazione riguardante l'attaccante verdeoro, accostato anche ai bianconeri.

Calciomercato - le ultime : Pavlovic non supera le visite mediche - nome nuovo per la fascia della Fiorentina : Calciomercato – Il Calciomercato entra nella sua fase decisiva, in attesa dell’inizio della Serie A. La Lazio ha trovato un intoppo nell’affare Pavlovic. Il difensore centrale serbo, in arrivo dal Partizan Belgrado, ha sostenuto in mattinata le visite mediche e, secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, non le ha superate. Sono previsti nuovi controlli lunedì per un affare che a questo punto è seriamente a ...