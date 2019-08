Calciomercato Inter – Joao Mario ceduto al Lokomotiv Mosca | cifre e dettagli dell’affare

Inter : Sanchez tra i colpi da regalare a Conte nell'ultima settimana di Calciomercato : Si entra nell'ultima settimana della sessione estiva di calciomercato e tante squadre sono al lavoro per regalare gli ultimi rinforzi ai propri allenatori. Tra i club maggiormente attivi c'è l'Inter, che ieri ha esordito nel miglior modo possibile in campionato, battendo il Lecce 4-0 e mettendo in mostra pregi e difetti della nuova gestione Conte. Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha sottolineato come, a differenza di altre squadre, ...

Calciomercato - le notizie di oggi – I nuovi undici di Fiorentina e Bologna - tegola Inter per Sanchez : IL NUOVO 11 DELLA Fiorentina – La Fiorentina è reduce dall’esordio in campionato, sconfitta contro il Napoli con il risultato di 3-4, partita pirotecnica e che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della squadra, la squadra di Montella può essere una sicura protagonista in stagione. La Fiorentina ha incontrato una candidata allo scudetto e si è disimpegnato bene, sfiorando anche la vittoria e senza poter contare dal primo ...

Calciomercato Inter NEWS/ L'arrivo di Milinkovic-Savic è complicato - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, ultime notizie: Wanda Nara ha parlato di Icardi ieri sera a Tiki Taka. Il centrocampista serbo difficilmente potrà arrivare.

Calciomercato 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

Calciomercato Inter : Alexis Sanchez slitta - il vice Lukaku può arrivare a zero : Il Calciomercato dell’Inter è tutto concentrato sull'attacco. Alexis Sanchez è il nome più caldo ma a Conte servirebbe anche un secondo centravanti. Romelu Lukaku, oggi in campo da titolare contro il Lecce, non basta, serve un suo alter ego per le tre competizioni. Marotta studia le soluzioni, poche le risorse per il prossimo obiettivo nerazzurro e così viene sondato il mercato dei giocatori svincolati. Due sono le idee forti, che però vanno ...

Calciomercato 23 agosto : Juve-Icardi - non è finita : affondo Paratici. Roma-Rugani - si chiude. Inter-Sanchez - le ultimissime : Calciomercato 23 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 23 agosto. JUVENTUS– Paratici non molla la pista Icardi. Di fatto, come evidenziato dall’odierna edizione dalla “Gazzetta dello Sport”, il club bianconero potrebbe tentare il nuovo affondo per l’attaccante nerazzurro. Prima, però, il direttore sportivo bianconero dovrà metter mano alle cessioni. Dybala potrebbe esser sacrificato […] L'articolo ...

Calciomercato 22 agosto : Inter-Icardi - oggi si decide. Juventus - riecco Chiesa. Roma-Rugani - è fatta. Fiorentina su Berardi : Calciomercato 22 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 22 agosto. INTER– oggi si deciderà il futuro di Icardi. L’attaccante preme per vestire la maglia della Juventus o per restare all’Inter. Tutto dipenderà dalla possibilità dei bianconeri di fiondarsi con forte decisione sul giocatore e dalle intenzioni del diretto interessato. No secco al Napoli: […] L'articolo Calciomercato 22 agosto: Inter-Icardi, oggi si ...

Calciomercato - le ultime : Fiorentina show e scambio con l’Inter - il Torino trema : Ultimi giorni di Calciomercato e trattative sempre più calde, non si ferma più la Fiorentina che sta per raggiungere alcuni accordi in entrata ed in uscita. Sempre più vicino lo scambio con l’Inter che riguarda Dalbert e Biraghi, il calciatore nerazzurro si è convinto ad accettare la destinazione viola ed il nero su bianco dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì. Sebastian Cristoforo è indirizzato al Girona mentre il possibile ...

Calciomercato Inter - prosegue la trattativa con il Manchester United per Sanchez : resta il nodo ingaggio : Le due società stanno trattando sulle modalità di pagamento dell’ingaggio del cileno, che guadagna dodici milioni a stagione Bisogna ancora lavorare per chiudere l’operazione Alexis Sanchez, giocatore cileno inseguito dall’Inter. Il club nerazzurro e il Manchester United hanno avuto nuovi contatti nelle ultime ore, grazie ai quali è stato compiuto qualche passo avanti nella trattativa senza però che si giungesse alla ...

Icardi - la Juve attende e il Napoli è su Llorente. Inter-Sanchez - trattativa ferma. Rugani verso la Roma. Il Calciomercato verso la chiusura : Il 2 settembre si chiude e non c’è più molto tempo. Mentre la Serie A è pronto al suo esordio, resta ancora poco più di una settimana prima della fine del calciomercato. E’ quello che ha fatto presente il Napoli a Mauro Icardi, stanco di attendere le decisioni dell’argentino e della moglie agente Wanda Nara. Intanto gli emissari di De Laurentiis si cautelano portando avanti la trattativa con lo svincolato Fernando Llorente. La Juventus ...

Calciomercato Inter news/ Sanchez non si allena con lo United ma... - Ultime notizie - : Calciomercato Inter news, Ultime notizie: Sanchez non si allena con il Manchester United, ma c'è una motivazione burocratica per questa assenza.