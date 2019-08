Cagliari | muore in auto col nonno | il bambino era senza cintura La mamma | «Mio padre non

Cagliari - giovane cade dal balcone e muore : ipotesi suicidio : Tragedia questa mattina a Cagliari nel quartiere Mulinu Becciu: un giovane è precipitato dalla terrazza di una palazzina ed è morto. Gli investigatori indagano su due ipotesi: incidente o gesto volontario.Continua a leggere

Incidente a Cagliari - fuori strada con l’auto mentre va a lavoro : Nicola muore a 45 anni : Drammatico Incidente all'alba di questa mattina, mercoledì 21 agosto, sulla strada provinciale 2 in Sardegna, nel territorio della provincia di Cagliari. Un uomo di 45 anni, Nicola Pusceddu, originario di Uta, è morto dopo aver perso improvvisamente il controllo della propria auto mentre andava a lavoro. Per cause ancora in via di accertamento la vettura è uscita dalla carreggiata ed è rotolata più volte finendo in un terreno vicino. Per il ...

Cagliari - muore soffocata al mercato mentre mangia un pezzo di pane : Inutili i tentativi di soccorrere la donna di 57 anni: è stata uccisa da un’ostruzione delle vie respiratorie

Cagliari - tragico schianto in strada : Antonio muore nel giorno del suo compleanno : L'ingegnere 40enne Antonio Vacca, per gli amici Nino, si è spento proprio nel giorno del suo 40esimo compleanno dopo aver lottato tra la vita e la morte per una settimana in ospedale a seguito di un incidente stradale ancora avvolto nel mistero. I familiari non si danno pace e da giorni cercano qualche testimone per sapere almeno cosa abbia causato il tragico schianto.Continua a leggere