Fonte : today

(Di martedì 27 agosto 2019) Ildi unadi una ventina d'è statonel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 26 agosto, in un...

repubblica : Cadavere di una ragazza di 20 anni trovato in un campo nel Varesotto: la scoperta fatta da un agricoltore - Christianzu76 : Cadavere di una ragazza di 20 anni trovato in un campo nel Varesotto: la scoperta fatta da un agricoltore… - novasocialnews : Cadavere di ragazza di 20 anni trovato in un campo: 'Era lì da giorni' #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -