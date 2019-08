Cacciari | “M5S ha bisogno del Pd | Zingaretti tenga duro”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Roma, 27 ago. (AdnKronos) – Il nodo-Conte non va sciolto ma tagliato. Fa bene, secondo Massimoa resistere e a opporre il veto alla riconferma del premier uscente, intorno al quale il M5s fa quadrato, avvertendo che non si andrà avanti nella trattativa per la formazione del governo, finché non ci sarà il via libera. “E’ chiaro: – ha affermatoin un’intervista all’Adnkronos – l’impasse sui programmi è una scusa banale. Con l’aria che tira figuriamoci se il programma può essere un ostacolo”.“– continua l’ex sindaco di Venezia – mantiene una posizione logica e fa bene a tenere il punto: accettare Conte vorrebbe dire sottostare alla sicumera dei 5Stelle che dicono ‘abbiamo governato bene, Conte è un grande statista, accettate i doppi-tripli incarichi per ...

maria_barban : RT @Adnkronos: Cacciari: 'M5S ha bisogno del Pd, Zingaretti resista' - Lacartastampata : RT @SimoneAlliva: #Cacciari: 'Il #M5s vuole far passare la versione che hanno mandato a casa #Salvini. Ma lui si è mandato a casa da solo.… -