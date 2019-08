Brescia | 27enne si toglie la vita tornando dal viaggio di nozze a Lonato del Garda

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio 26 agosto adel, un piccolo paesino della provincia di, dove un giovane di 27 anni, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy, si è tolto inspiegabilmente la. Il dramma si è verificato in una cascina intorno alle ore 14:00, almeno così riferisce la stampa locale, in particolare la testata giornalistica onlineToday. Al momento non sono i motivi che hanno portato il ragazzo a compiere l'insano gesto. La vittima era appena tornata daldiinsieme a sua moglie, il quale si è concluso proprio domenica scorsa. Davvero nulla faceva presagire un epilogo del genere, anche perché pare che il ragazzo non avesse problemi economici gravi. Padre e nonno sono morti nello stesso modo Da quanto si apprende dai primi riscontri investigativi, pare che anche il padre e il nonno ...

UbaldoScara : Tragedie famigliari... RIP - magicaGrmente22 : Brescia, 27enne torna da viaggio di nozze e si suicida, come avevano fatto suo padre e suo nonno - cittadeibimbiit : Brescia, 27enne torna da viaggio di nozze e si suicida, come avevano fatto suo padre e suo nonno - Tgcom24 -