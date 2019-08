Boxe femminile | Europei 2019 | Roberta Bonatti in semifinale | Angela Carini ai quarti

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) Due importanti successi per l’Italia aglidi: a Madrid, al Pabellón “Amaya Valdemoro”, sede della rassegna continentale, arrivano i successi odierni pernella categoria -48 kg e pernei -69 kg, in attesa della sfida serale di Irma Testa nei -57 kg. Neidi finale della categoria -48 kgelimina, con un secco 3-0 la romena Duta, accreditata della seconda testa di serie del tabellone, ed ora potrà riposare fino a venerdì 30, quando sarà opposta alla russa Chumgalakova, con in ballo la possibilità di lottare per il titolo. Negli ottavi di finale della categoria -69 kgsupera, in un grande match, la bulgara Yonuzova per 4-1, ed affronterà già domani, essendo il tabellone indietro di un turno rispetto all’altro, neidi finale la boema Schmoranzova, quando sarà in palio un posto tra le ...

zazoomblog : Boxe femminile Europei Elite 2019: Camilla Fadda ai quarti nei 51kg Francesca Martusciello out nei 60kg -… - zazoomnews : Boxe femminile Europei Elite 2019: Camilla Fadda ai quarti nei 51kg Francesca Martusciello out nei 60kg -… - OA_Sport : #Boxe femminile, Europei Elite 2019: Camilla #Fadda ai quarti nei 51kg, Francesca #Martusciello out nei 60kg -